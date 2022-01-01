Yritysluettelo
Playtech
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Playtech Palkat

Playtech:n palkka vaihtelee $16,444 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $180,900 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Playtech. Viimeksi päivitetty: 9/14/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $59.8K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Liiketoiminta-analyytikko
$63.3K
Asiakaspalvelu
$16.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Data-asiantuntija
$44.4K
Henkilöstöhallinto
$71.3K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$61.1K
Tuotepäällikkö
$36.1K
Projektipäällikkö
$48.6K
Rekrytoija
$30.7K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$75.4K
Ratkaisuarkkitehti
$181K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$37.9K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Playtech on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $180,900. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Playtech ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $54,201.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Playtech ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Serco
  • FDM Group
  • Kainos
  • Tribal Group
  • Endava
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit