Yritysluettelo
Piano
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Piano Palkat

Piano:n palkka vaihtelee $72,360 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $158,893 Myynti-insinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Piano. Viimeksi päivitetty: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tuotesuunnittelija
$85.9K
Tuotepäällikkö
$104K
Myynti
$74.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Myynti-insinööri
$159K
Ohjelmistoinsinööri
$72.4K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Piano on Myynti-insinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $158,893. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Piano ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $85,876.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Piano ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Hevo
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit