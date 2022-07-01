PhishLabs Palkat

Yritysluettelo
PhishLabs:n palkka vaihtelee $35,820 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakasmenestys -tehtävässä alemman pään mukaan $72,635 Liiketoiminnan kehittäminen -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä PhishLabs. Viimeksi päivitetty: 11/26/2025

Liiketoiminnan kehittäminen
$72.6K
Asiakasmenestys
$35.8K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä PhishLabs on Liiketoiminnan kehittäminen at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $72,635. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä PhishLabs ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $54,228.

