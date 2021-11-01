Yritysluettelo
Philip Morris International
Philip Morris International Palkat

Philip Morris International:n palkka vaihtelee $13,750 kokonaiskorvauksena vuodessa Kirjanpitäjä -tehtävässä alemman pään mukaan $475,124 Liiketoimintaoperaatiot -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Philip Morris International. Viimeksi päivitetty: 11/26/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $70K
Kirjanpitäjä
$13.8K
Liiketoimintaoperaatiot
$475K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Liiketoiminta-analyytikko
$38.9K
Liiketoiminnan kehittäminen
$206K
Asiakaspalveluoperaatiot
$23.3K
Data-analyytikko
$47.6K
Datatieteen päällikkö
$267K
Talousanalyytikko
$21.1K
Tietoteknologi (IT)
$26.2K
Markkinointi
$23.2K
Markkinointioperaatiot
$82.3K
Koneinsinööri
$47.1K
Tuotepäällikkö
$60.3K
Projektipäällikkö
$51.6K
Kiinteistönhoitaja
$120K
Rekrytoija
$92.4K
Myynti
$49.1K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$124K
Ratkaisuarkkitehti
$110K
UX-tutkija
$142K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Philip Morris International on Liiketoimintaoperaatiot at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $475,124. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Philip Morris International ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $60,300.

Muut resurssit

