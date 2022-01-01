Yritysluettelo
Phase2
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Phase2 Palkat

Phase2:n palkka vaihtelee $127,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $221,100 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Phase2. Viimeksi päivitetty: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistosuunnittelija
Median $127K
Liiketoiminnan kehittäminen
$171K
Tuotesuunnittelija
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Myynti
$221K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Phase2 on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $221,100. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Phase2 ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $151,253.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Phase2 ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • GCOM
  • Arcesium
  • InvestCloud
  • SoftServe
  • Avtex
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/phase2/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.