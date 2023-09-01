Yritysluettelo
Performics
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Performics Palkat

Performics:n palkka vaihtelee $6,848 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointi -tehtävässä alemman pään mukaan $122,113 Projektipäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Performics. Viimeksi päivitetty: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Liiketoiminta-analyytikko
$76.5K
Markkinointi
$6.8K
Markkinointioperaatiot
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Projektipäällikkö
$122K
Myynti
$30.7K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Performics on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $122,113. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Performics ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $76,500.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Performics ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • SoFi
  • DoorDash
  • Amazon
  • PayPal
  • Airbnb
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit