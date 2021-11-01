Yritysluettelo
Peapod Digital Labs
Peapod Digital Labs Palkat

Peapod Digital Labs:n palkka vaihtelee $89,550 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoimintakehitys -tehtävässä alemman pään mukaan $233,750 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Peapod Digital Labs. Viimeksi päivitetty: 8/26/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $132K
Tuotepäällikkö
Median $234K
Tuotesuunnittelija
Median $140K

Liiketoimintakehitys
$89.6K
Data-asiantuntija
$138K
Markkinointioperaatiot
$130K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$162K
UKK

