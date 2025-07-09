PCCW Palkat

Yritysluettelo
PCCW:n palkka vaihtelee $28,900 kokonaiskorvauksena vuodessa Information Technologist (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $107,535 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä PCCW. Viimeksi päivitetty: 10/24/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $67.2K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Liiketoiminta-analyytikko
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

Ratkaisuarkkitehti
$108K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä PCCW on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $107,535. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä PCCW ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $64,604.

