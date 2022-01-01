Yritysluettelo
Paytm
Paytm Palkat

Paytm:n palkka vaihtelee $12,631 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $201,000 Liiketoimintakehitys -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Paytm. Viimeksi päivitetty: 10/24/2025

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Frontend-ohjelmistoinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Tietoturva-ohjelmistoinsinööri

DevOps-insinööri

Tuotepäällikkö
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Data-asiantuntija
Median $45.8K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $31.4K
Tuotesuunnittelija
Median $23.2K
Rekrytoija
Median $12.6K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $38.8K
Liiketoimintakehitys
$201K
Data-tieteen päällikkö
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$30K
Ohjelmapäällikkö
$42K
Projektipäällikkö
$29K
Myynti
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Ansaintaaikataulu

10%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

25%

V 4

25%

V 5

Osaketyyppi
Options

Paytm-yhtiössä Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 10% ansaitsee 1st-V (10.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 5th-V (25.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Paytm-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Paytm on Liiketoimintakehitys at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $201,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Paytm ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $40,890.

