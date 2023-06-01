Yritysluettelo
Paytient
Paytient Palkat

Paytient:n palkka vaihtelee $110,970 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $261,300 Rekrytoija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Paytient. Viimeksi päivitetty: 10/24/2025

Tuotesuunnittelija
$111K
Projektipäällikkö
$174K
Rekrytoija
$261K

Ohjelmistoinsinööri
$185K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$174K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Paytient on Rekrytoija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $261,300. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Paytient ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $174,125.

Muut resurssit