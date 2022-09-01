Payscale Palkat

Yritysluettelo
Payscale:n palkka vaihtelee $80,400 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $193,463 Cybersecurity Analyst -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Payscale. Viimeksi päivitetty: 10/24/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $118K
Esikuntapäällikkö
$151K
Markkinointi
$155K

Tuotepäällikkö
Median $121K
Myynti
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $175K
Ratkaisuarkkitehti
$160K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Payscale on Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $193,463. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Payscale ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $153,425.

