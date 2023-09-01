Yritysluettelo
PayPay
PayPay Palkat

PayPay:n palkka vaihtelee $62,764 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $116,063 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä PayPay. Viimeksi päivitetty: 10/24/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $62.8K

Android-insinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $88.6K
Data-asiantuntija
Median $116K

Tuotesuunnittelija
$99.5K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$106K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä PayPay on Data-asiantuntija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $116,063. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä PayPay ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $99,500.

