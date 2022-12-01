Yritysluettelo
Payoneer
Payoneer Palkat

Payoneer:n palkka vaihtelee $20,913 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöoperaatiot -tehtävässä alemman pään mukaan $885,550 UX-tutkija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Payoneer. Viimeksi päivitetty: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ohjelmistoinsinööri
Median $115K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $118K
Data-analyytikko
Median $85K

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $179K
Kirjanpitäjä
$60.9K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$78.3K
Liiketoimintakehitys
$184K
Talousanalyytikko
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Henkilöstöoperaatiot
$20.9K
Tuotesuunnittelija
$72.4K
Ohjelmapäällikkö
$120K
Projektipäällikkö
$147K
Rekrytoija
$42.5K
Kokonaispalkkiot
$40.9K
UX-tutkija
$886K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Payoneer on UX-tutkija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $885,550. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Payoneer ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $106,605.

Liittyvät yritykset

  • Amazon
  • Coinbase
  • Databricks
  • Dropbox
  • Roblox
  • Katso kaikki yritykset ➜

