Paymentus
Paymentus Palkat

Paymentus:n palkka vaihtelee $40,211 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $114,918 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Paymentus. Viimeksi päivitetty: 10/24/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $68.5K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Asiakaspalvelu
$40.2K
Markkinointi
$108K

Tuotepäällikkö
$115K
Ratkaisuarkkitehti
$108K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Paymentus on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $114,918. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Paymentus ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $107,856.

Muut resurssit