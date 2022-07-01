Yritysluettelo
Passport Palkat

Passport:n palkka vaihtelee $24,120 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $169,540 Henkilöstöhallinto -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Passport. Viimeksi päivitetty: 11/25/2025

Data-analyytikko
$24.1K
Henkilöstöhallinto
$170K
Markkinointi
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tuotepäällikkö
$156K
Ohjelmistosuunnittelija
$45.5K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$166K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Passport on Henkilöstöhallinto at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $169,540. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Passport ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $129,130.

Muut resurssit

