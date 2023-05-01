Yritysluettelo
Passport Shipping
Passport Shipping Palkat

Passport Shipping:n palkka vaihtelee $29,553 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $111,806 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Passport Shipping. Viimeksi päivitetty: 11/25/2025

Tuotepäällikkö
$112K
Ohjelmistosuunnittelija
$29.6K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Passport Shipping on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $111,806. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Passport Shipping ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $70,680.

Muut resurssit

