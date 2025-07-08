Pasona Palkat

Pasona:n mediaaripalkka on $35,000 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Pasona . Viimeksi päivitetty: 11/25/2025