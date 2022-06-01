Yritysluettelo
Parker Hannifin
Parker Hannifin Palkat

Parker Hannifin:n palkka vaihtelee $58,808 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $236,175 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Parker Hannifin. Viimeksi päivitetty: 9/13/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $98.3K
Koneinsinööri
Median $84K
Ilmailu- ja avaruusinsinööri
$112K

Data-analyytikko
$79.6K
Data-asiantuntija
$236K
Laitteistoinsinööri
$138K
Henkilöstöhallinto
$134K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$80.4K
Materiaalitekniikan insinööri
$115K
Tuotesuunnittelija
$152K
Tuotepäällikkö
$147K
Ohjelmapäällikkö
$118K
Projektipäällikkö
$77.4K
Myynti
$58.8K
Najbolje plačana pozicija pri Parker Hannifin je Data-asiantuntija at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $236,175.
Povprečno letno skupno plačilo pri Parker Hannifin je $113,676.

Muut resurssit