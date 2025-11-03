Yritysluettelo
PAR
PAR Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in United States PAR:ssa on yhteensä $70K per year. Katso PAR:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Mediaanipalkka
company icon
PAR
Software Engineer
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$70K
Taso
L1
Peruspalkka
$70K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
0 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä PAR?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä PAR in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $400,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä PAR Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $70,000.

