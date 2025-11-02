Yritysluettelo
Papaya Global Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in Poland Papaya Global:ssa on yhteensä PLN 336K per year. Katso Papaya Global:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Yhteensä vuodessa
PLN 336K
Taso
L3
Peruspalkka
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Papaya Global in Poland on vuosittainen kokonaiskorvaus PLN 381,072. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Papaya Global Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Poland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PLN 336,240.

