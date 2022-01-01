Yritysluettelo
Panopto
Panopto Palkat

Panopto:n palkka vaihtelee $49,305 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöoperaatiot -tehtävässä alemman pään mukaan $201,000 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Panopto. Viimeksi päivitetty: 10/24/2025

Myynti
Median $94.1K

Asiakkuusjohtaja

Henkilöstöoperaatiot
$49.3K
Ohjelmistoinsinööri
$201K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Panopto on Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $201,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Panopto ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $94,085.

