Yritysluettelo
Pandora
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ratkaisuarkkitehti

  • Kaikki Ratkaisuarkkitehti -palkat

Pandora Ratkaisuarkkitehti Palkat

Ratkaisuarkkitehti keskimääräinen kokonaiskorvaus in Denmark Pandora:ssa vaihtelee DKK 874K ja DKK 1.22M per year välillä. Katso Pandora:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Ratkaisuarkkitehti ilmoitustas yrityksessä Pandora avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+DKK 379K
Robinhood logo
+DKK 582K
Stripe logo
+DKK 131K
Datadog logo
+DKK 229K
Verily logo
+DKK 144K
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Pandora-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ratkaisuarkkitehti tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Pandora in Denmark on vuosittainen kokonaiskorvaus DKK 1,224,157. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Pandora Ratkaisuarkkitehti roolille in Denmark ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on DKK 874,398.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Pandora ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit