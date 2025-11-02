Yritysluettelo
Myynti keskimääräinen kokonaiskorvaus in Canada Pandora:ssa vaihtelee CA$57.6K ja CA$81.8K per year välillä. Katso Pandora:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

CA$65.5K - CA$77.6K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
CA$57.6KCA$65.5KCA$77.6KCA$81.8K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Pandora-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä Pandora in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$81,829. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Pandora Myynti roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$57,636.

