Yritysluettelo
Pandora
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Rekrytoija

  • Kaikki Rekrytoija -palkat

Pandora Rekrytoija Palkat

Rekrytoija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Pandora:ssa vaihtelee $153K ja $214K per year välillä. Katso Pandora:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$166K - $193K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$153K$166K$193K$214K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Rekrytoija ilmoitustas yrityksessä Pandora avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Pandora-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Rekrytoija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä Pandora in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $214,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Pandora Rekrytoija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $153,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Pandora ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit