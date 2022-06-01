Yritysluettelo
PandaDoc
PandaDoc Palkat

PandaDoc:n palkka vaihtelee $26,928 kokonaiskorvauksena vuodessa UX-tutkija -tehtävässä alemman pään mukaan $150,750 Data-analyytikko -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä PandaDoc. Viimeksi päivitetty: 8/26/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $84K
Myynti
Median $111K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $98.8K

Hallinnollinen assistentti
$42.7K
Data-analyytikko
$151K
Data-asiantuntija
$47.8K
Tuotesuunnittelija
Median $51K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$82.4K
Tuotepäällikkö
$52.4K
Rekrytoija
$55K
UX-tutkija
$26.9K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä PandaDoc on Data-analyytikko at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $150,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä PandaDoc ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $54,978.

Muut resurssit