Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States Panasonic:ssa vaihtelee $108K per year L1 -tasolta $168K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $156K. Katso Panasonic:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
