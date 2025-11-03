Yritysluettelo
Palo Alto Networks
UX-tutkija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Palo Alto Networks:ssa vaihtelee $186K ja $271K per year välillä. Katso Palo Alto Networks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$214K - $244K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$186K$214K$244K$271K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Palo Alto Networks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä Palo Alto Networks in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $271,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Palo Alto Networks UX-tutkija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $186,300.

Muut resurssit