Yritysluettelo
Palo Alto Networks
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Kokonaispalkkiot

  • Kaikki Kokonaispalkkiot -palkat

Palo Alto Networks Kokonaispalkkiot Palkat

Kokonaispalkkiot keskimääräinen kokonaiskorvaus in Netherlands Palo Alto Networks:ssa vaihtelee €83.2K ja €116K per year välillä. Katso Palo Alto Networks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

€90.2K - €109K
Netherlands
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
€83.2K€90.2K€109K€116K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 2 lisää Kokonaispalkkiot ilmoitustas yrityksessä Palo Alto Networks avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Palo Alto Networks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Palo Alto Networks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Kokonaispalkkiot tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kokonaispalkkiot roolille yrityksessä Palo Alto Networks in Netherlands on vuosittainen kokonaiskorvaus €116,223. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Palo Alto Networks Kokonaispalkkiot roolille in Netherlands ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €83,160.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Palo Alto Networks ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • UiPath
  • CrowdStrike
  • The Trade Desk
  • Salesforce
  • Twilio
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit