Kokonaispalkkiot keskimääräinen kokonaiskorvaus in Netherlands Palo Alto Networks:ssa vaihtelee €83.2K ja €116K per year välillä. Katso Palo Alto Networks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025
Keskimääräinen kokonaiskorvaus
Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Palo Alto Networks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Palo Alto Networks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)