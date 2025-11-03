Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States Palo Alto Networks:ssa vaihtelee $180K per year Software Engineer -tasolta $684K per year Distinguished Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $315K. Katso Palo Alto Networks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer
$180K
$142K
$22.7K
$15.2K
Staff Software Engineer
$210K
$157K
$38.9K
$14.1K
Sr Staff Engineer
$266K
$185K
$63.5K
$17.1K
Principal Engineer
$336K
$216K
$97.7K
$22.3K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Palo Alto Networks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Palo Alto Networks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike