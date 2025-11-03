Yritysluettelo
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Kyberturvallisuusanalyytikko Palkat

Kyberturvallisuusanalyytikko mediaanikorvaus Palo Alto Networks:ssa on yhteensä ₪503K per year. Katso Palo Alto Networks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Mediaanipalkka
company icon
Palo Alto Networks
Cybersecurity Analyst
Tel Aviv, TA, Israel
Yhteensä vuodessa
₪503K
Taso
hidden
Peruspalkka
₪389K
Stock (/yr)
₪71.5K
Bonus
₪42.9K
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
2-4 Vuotta
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Palo Alto Networks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Palo Alto Networks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kyberturvallisuusanalyytikko roolille yrityksessä Palo Alto Networks on vuosittainen kokonaiskorvaus ₪809,760. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Palo Alto Networks Kyberturvallisuusanalyytikko roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₪516,426.

