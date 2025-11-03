Yritysluettelo
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Tuotesuunnittelija Palkat

Katso Palo Alto Networks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely.

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

CA$389K - CA$451K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
CA$343KCA$389KCA$451KCA$497K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Palo Alto Networks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Palo Alto Networks in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$497,301. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Palo Alto Networks Tuotesuunnittelija roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$342,678.

Muut resurssit