Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Markkinointioperaatiot Palkat

Markkinointioperaatiot keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Palo Alto Networks:ssa vaihtelee $152K ja $216K per year välillä. Katso Palo Alto Networks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$174K - $204K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$152K$174K$204K$216K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Palo Alto Networks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointioperaatiot roolille yrityksessä Palo Alto Networks in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $216,450. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Palo Alto Networks Markkinointioperaatiot roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $151,700.

