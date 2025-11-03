Datatieteilijä korvaus in United States Palo Alto Networks:ssa vaihtelee $173K per year Staff Data Scientist -tasolta $528K per year Senior Principal Data Scientist -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $500K. Katso Palo Alto Networks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Data Scientist
$173K
$153K
$12.5K
$8.1K
Senior Staff Data Scientist
$257K
$184K
$49.4K
$23.1K
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Palo Alto Networks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
