Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Kirjanpitäjä Palkat

Kirjanpitäjä mediaanikorvaus in United States Palo Alto Networks:ssa on yhteensä $168K per year. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Mediaanipalkka
company icon
Palo Alto Networks
Senior Revenue Analyst
Santa Clara, CA
Yhteensä vuodessa
$168K
Taso
Senior
Peruspalkka
$130K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$13K
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Palo Alto Networks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kirjanpitäjä roolille yrityksessä Palo Alto Networks in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $216,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Palo Alto Networks Kirjanpitäjä roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $168,000.

Muut resurssit