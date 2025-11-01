Yritysluettelo
Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in India Paisabazaar:ssa on yhteensä ₹1.44M per year. Katso Paisabazaar:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Paisabazaar
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Yhteensä vuodessa
₹1.44M
Taso
L1
Peruspalkka
₹1.44M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Paisabazaar?
Uusimmat palkkailmoitukset
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Paisabazaar in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,393,734. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Paisabazaar Ohjelmistosuunnittelija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,442,003.

