  • Palkat
  • Datatieteilijä

  • Kaikki Datatieteilijä -palkat

Paisabazaar Datatieteilijä Palkat

Datatieteilijä mediaanikorvaus in India Paisabazaar:ssa on yhteensä ₹1.05M per year. Katso Paisabazaar:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Paisabazaar
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Yhteensä vuodessa
₹1.05M
Taso
L1
Peruspalkka
₹1.05M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Paisabazaar?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Paisabazaar in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹5,956,763. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Paisabazaar Datatieteilijä roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,039,495.

