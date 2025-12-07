Yritysluettelo
Pagaya
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Rekrytoija

  • Kaikki Rekrytoija -palkat

Pagaya Rekrytoija Palkat

Rekrytoija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Israel Pagaya:ssa vaihtelee ₪222K ja ₪311K per year välillä. Katso Pagaya:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$71.5K - $86.6K
Israel
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$66K$71.5K$86.6K$92.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Rekrytoija ilmoitustas yrityksessä Pagaya avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Pagaya?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Rekrytoija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä Pagaya in Israel on vuosittainen kokonaiskorvaus ₪310,527. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Pagaya Rekrytoija roolille in Israel ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₪222,187.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Pagaya ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • StashAway
  • M1 Finance
  • Acorns
  • Amount
  • Cyndx
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pagaya/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.