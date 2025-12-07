Yritysluettelo
Pagaya
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Liiketoimintaoperaatiopäällikkö

  • Kaikki Liiketoimintaoperaatiopäällikkö -palkat

Pagaya Liiketoimintaoperaatiopäällikkö Palkat

Liiketoimintaoperaatiopäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus Pagaya:ssa vaihtelee $125K ja $178K per year välillä. Katso Pagaya:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$143K - $167K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$125K$143K$167K$178K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Liiketoimintaoperaatiopäällikkö ilmoitustas yrityksessä Pagaya avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Pagaya?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Liiketoimintaoperaatiopäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoimintaoperaatiopäällikkö roolille yrityksessä Pagaya on vuosittainen kokonaiskorvaus $177,700. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Pagaya Liiketoimintaoperaatiopäällikkö roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $124,542.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Pagaya ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • StashAway
  • M1 Finance
  • Acorns
  • Amount
  • Cyndx
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pagaya/salaries/bizops-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.