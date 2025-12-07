Yritysluettelo
Pagaya
Pagaya Kirjanpitäjä Palkat

Kirjanpitäjä keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Pagaya:ssa vaihtelee $82.2K ja $120K per year välillä. Katso Pagaya:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$94.4K - $108K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$82.2K$94.4K$108K$120K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus Kirjanpitäjä roolille yrityksessä Pagaya in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $119,770. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Pagaya Kirjanpitäjä roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $82,215.

