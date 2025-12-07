Yritysluettelo
Paddle
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Rekrytoija

  • Kaikki Rekrytoija -palkat

Paddle Rekrytoija Palkat

Rekrytoija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United Kingdom Paddle:ssa vaihtelee £55.1K ja £78.3K per year välillä. Katso Paddle:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$84.2K - $99.7K
United Kingdom
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$74.1K$84.2K$99.7K$105K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Rekrytoija ilmoitustas yrityksessä Paddle avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Paddle?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Rekrytoija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä Paddle in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £78,268. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Paddle Rekrytoija roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £55,128.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Paddle ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • FundApps
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/paddle/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.