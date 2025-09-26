Yritysluettelo
Outbrain
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistokehityspäällikkö

  • Kaikki Ohjelmistokehityspäällikkö -palkat

Outbrain Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in Israel Outbrain:ssa on yhteensä ₪458K per year. Katso Outbrain:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/26/2025

Mediaanipalkka
company icon
Outbrain
Team Lead
Tel Aviv, TA, Israel
Yhteensä vuodessa
₪458K
Taso
Senior
Peruspalkka
₪458K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Outbrain?

₪564K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistokehityspäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Outbrain in Israel on vuosittainen kokonaiskorvaus ₪515,114. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Outbrain Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Israel ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₪458,120.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Outbrain ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Roblox
  • Netflix
  • Square
  • Uber
  • Databricks
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit