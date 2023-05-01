Outbrain Palkat

Yritysluettelo
Outbrain:n palkka vaihtelee $92,816 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $231,915 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $110K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $130K
Data-analyytikko
$92.8K

Data-asiantuntija
$108K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$136K
Myynti
$232K
Den högst betalda rollen som rapporterats på Outbrain är Myynti at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $231,915. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Outbrain är $119,773.

Muut resurssit