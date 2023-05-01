Yritysluettelo
Our Next Energy
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Our Next Energy Palkat

Our Next Energy:n palkka vaihtelee $176,400 kokonaiskorvauksena vuodessa Koneinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $296,510 Laitteistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Our Next Energy. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Laitteistoinsinööri
$297K
Koneinsinööri
$176K
Tuotesuunnittelija
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Our Next Energy on Laitteistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $296,510. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Our Next Energy ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $244,800.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Our Next Energy ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Coinbase
  • Amazon
  • Lyft
  • Google
  • Microsoft
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit