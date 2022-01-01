Yritysluettelo
OTTO Palkat

OTTO:n palkka vaihtelee $52,290 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $89,919 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä OTTO. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $83.5K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
Median $89.9K
Data-analyytikko
$52.3K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä OTTO on Data-asiantuntija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $89,919. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä OTTO ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $83,510.

