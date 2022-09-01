Yritysluettelo
Otter.ai
Otter.ai Palkat

Otter.ai:n palkka vaihtelee $183,600 kokonaiskorvauksena vuodessa Graafinen suunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $200,500 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Otter.ai. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $201K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tutkimustieteentekijä

Graafinen suunnittelija
$184K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Otter.ai-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Otter.ai on Ohjelmistoinsinööri vuosittaisella kokonaiskorvauksella $200,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Otter.ai ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $192,050.

