Otta Palkat

Otta:n palkka vaihtelee $74,661 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointi -tehtävässä alemman pään mukaan $109,631 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Otta. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

Markkinointi
$74.7K
Tuotepäällikkö
$110K
Ohjelmistoinsinööri
Median $82.1K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Otta on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $109,631. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Otta ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $82,147.

