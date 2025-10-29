Yritysluettelo
Orsted
  Palkat
  Ohjelmistosuunnittelija

  Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

Orsted Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Poland Orsted:ssa on yhteensä PLN 282K per year. Katso Orsted:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Mediaanipalkka
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Yhteensä vuodessa
PLN 282K
Taso
L5
Peruspalkka
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
8 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Orsted?
+PLN 215K
+PLN 330K
+PLN 74.1K
+PLN 130K
+PLN 81.5K
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Orsted in Poland on vuosittainen kokonaiskorvaus PLN 320,208. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Orsted Ohjelmistosuunnittelija roolille in Poland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PLN 235,439.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Orsted ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

