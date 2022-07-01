Yritysluettelo
Originate Palkat

Originate:n palkka vaihtelee $140,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $202,483 Tuotesuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Originate. Viimeksi päivitetty: 11/24/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $140K
Tuotesuunnittelija
$202K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Originate on Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $202,483. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Originate ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $171,241.

