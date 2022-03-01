Yritysluettelo
Onex
Onex Palkat

Onex:n palkka vaihtelee $12,158 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $170,145 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Onex. Viimeksi päivitetty: 11/28/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $12.2K
Liiketoiminta-analyytikko
$123K
Tietoteknologi (IT)
$61.7K

Markkinointi
$88.2K
Tuotesuunnittelija
$136K
Tuotepäällikkö
$110K
Myynti
$121K
Ratkaisuarkkitehti
$170K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$21.3K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Onex on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $170,145. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Onex ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $110,223.

