OneSpan
OneSpan Palkat

OneSpan:n palkka vaihtelee $74,304 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $114,192 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä OneSpan. Viimeksi päivitetty: 11/28/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $74.3K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$114K
Ratkaisuarkkitehti
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä OneSpan on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $114,192. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä OneSpan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $113,776.

Muut resurssit

